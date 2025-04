Bologna-Napoli, McTominay chiede il cambio: Conte inserisce Gilmour

AFP via Getty Images

Dopo quello del Bologna, che ha dovuto sostituire Lukasz Skorupski con il secondo portiere Federico Ravaglia, anche il Napoli è stato obbligato ad effettuare un cambio forzato nel corso della partita del Dall'Ara, valida per la 31esima giornata di Serie A:- a causa di un problema fisico - eIl cambio è avvenuto nel corso del 70esimo minuto del match dopo che l'ex centrocampista del Manchester United ha chiesto il cambio: sono, che ha anche subito un colpo al fianco poco prima di lasciare il terreno di gioco.

Nella Serie A in corso McTominay è sceso in campo in 27 occasioni su 31 partite giocate dalla formazione partenopea, dimostrandosi un, che nel corso della stagione lo ha schierato in più di una zona del campo. Perdita pesante quindi per il Napoli in vista dell'ultimo scorcio di campionato, che spera di poter recuperare il giocatore il prima possibile.