La dirigenza del Bologna sta lavorando per accontentare il suo tecnico Thiago Motta sul mercato. Un giocatore nei mirino dei rossoblù è Dan Ndoye, ala destra classe 2000 in forza al Basilea. La richiesta del club svizzero appare però alta per i rossoblù, che per finanziare eventuali acquisti hanno bisogno di cedere. Orsolini e Dominguez sono i nomi più caldi in questo senso.