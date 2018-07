Come riporta il Corriere dello Sport, il Bologna ha fatto un sondaggio per Ilija Nestorovski, capitano del Palermo che Maurizio Zamparini ha messo in vendita. L’attaccante macedone, che già in passato era entrato tra gli obiettivi del Bologna, è pronto al ritorno in serie A: due anni fa col Palermo chiuse segnando 11 gol, quest’anno ne ha realizzati 13 in B. Per arrivare a Nestorovski però, Bigon dovrà prima cedere Mattia Destro.