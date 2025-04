Getty Images

Bologna, Niccolini vice di Italiano: "Ecco cosa è successo con Farris"

Gianluca Minchiotti

45 minuti fa



Daniel Niccolini, vice di Vincenzo Italiano oggi espulso nel match vinto dal Bologna contro l'Inter, parla ai microfoni di Sky: "Abbiamo avuto anche qualche altra occasione prima del gol, ci abbiamo creduto fino alla fine. Bello in questo stadio che ha dato il massimo. Se l’obiettivo Champions non è così lontano, visto anche come abbiamo giocato con Inter e Napoli? Io penso che dobbiamo pensare partita per partita. L’obiettivo è l’Europa, poi a fine campionato vedremo quale sarà”.



Cosa è successo tra Italiano e Farris?

"Sinceramente non ho parlato con il mister. Però cose di campo, secondo me l’arbitro poteva anche dare due gialli. Anche perché per il mister è la prima espulsione, era un po’ dispiaciuto".