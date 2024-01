Il Bologna può cambiare in attacco. Nella lista del d.t. Sartori, con Van Hooijdonk in uscita per trovare più spazio, ci sono diversi profili a cominciare da quello di Santiago Castro, diciannovenne argentino del Velez, talentuoso e versatile centravanti che può anche allargarsi in fascia per il quale si prevede un futuro luminoso. Torna di attualità anche il nome di Petar Musa del Benfica. Il 25enne croato sta trovando poco spazio, soprattutto spezzoni di partita negli ultimi tempi in Portogallo e vorrebbe cambiare aria per giocare di più. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.