Bologna, nuovo infortunio per Karlsson: quanto sta fuori e le partite che salta

Redazione CM

Arrivano brutte notizie per il Bologna: ​Jesper Karlsson si è fermato nuovamente per infortunio. L'attaccante svedese ex Az Alkmaar, che in questa stagione ha giocato solo 7 partite tra Serie A e Coppa Italia, per un totale di 465', starà lontano dai campi per circa un mese a causa di in infortunio alla caviglia. Questo il comunicato del Bologna: "Jesper Karlsson ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra, con tempi di recupero di 3-4 settimane".



QUALI PARTITE SALTA - Karlsson salterà la partita con l'Inter, in programma sabato 9 marzo alle 18, la sfida con l'Empoli, in calendario il 15 marzo alle 20.45. E' in dubbio la sua presenze contro la Salernitana, dopo la pausa per le nazionali, lunedì 1 aprile alle 12.30. In caso di forfait, il weekend successivo c'è in programma il match contro il Frosinone (la Lega Serie A non ha ancora definito il programma).



IL PRECEDENTE - Nel 2024 Karlsson ha giocato solo 8', il 23 febbraio contro il Verona. E' il secondo infortunio della sua stagione: è rimasto fuori da metà novembre alla fine di gennaio a causa di una lesione parziale del collaterale mediale del ginocchio destro.