Bologna, occhi su Gosens: la carta Sartori e la sfida alla Lazio

10 minuti fa



Robin Gosens lascerà l'Union Berlino durante il corso della prossima sessione di mercato. Dopo una sola stagione dall'arrivo dall'Inter, l'esterno ha intenzione di cambiare aria. Su di lui ci sono tre club della Serie A: in primis il Bologna - con Giovanni Sartori che è un suo grande estimatore, dopo l'esperienza all'Atalanta - e poi anche Torino e Lazio, con i biancocelesti che hanno cercato di anticipare tutti nelle scorse settimane. I tre club sono alla ricerca di un esterno di sinistra per la corsia.



La priorità di Gosens è chiaramente per l'Italia, ma sceglierà il progetto migliore possibile. Anche disputare le coppe europee sarà una discriminante per quella che sarà la scelta definitiva. Da capire quale sarà la formula. Attualmente l'Union Berlino pensa solamente a una cessione a titolo definitivo, ma con il passare delle settimane può valutare se aprire anche a un prestito con diritto di riscatto. La valutazione si aggira intorno ai 10 milioni di euro.