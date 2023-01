In dirittura d'arrivo lo scambio tra Bologna e Sassuolo, pronto a ottenere il trequartista Vignato dando il via libera all'esterno sinistro Kyriakopoulos sempre con la formula del prestito.



In uscita dal club neroverde Ayhan verso il Galatasaray. Il Bologna valuta Bajrami dell'Empoli, in prospettiva futura seguiti Beruatto (Pisa), Calafiori (Basilea) e il regista romeno Boloca (Frosinone).