Bologna: Odgaard nella storia, ecco perché

L’impatto di Jens Odgaard con il mondo Bologna è stato devastante; subentrato due volte nelle ultime due partite contro il Lecce e ieri nel recupero della ventunesima giornata contro la Fiorentina, ha siglato due reti. Il classe 1999 è arrivato nel mercato di gennaio dall’AZ.



IL DATO - Inoltre il giovane attaccante danese è entrato nella storia. Infatti l’ultimo giocatore del Bologna capace di segnare due reti in ognuna delle sue prime due partite con la maglia dei felsinei era stato Roberto Baggio nella stagione 1997-1998, lo riporta OptaPaolo. Sicuramente questo impatto significativo del calciatore aiuterà il Bologna nella rincorsa per un posto europeo, dal momento che adesso Thiago Motta ha una carta in più da giocarsi a partita in corso.