Sono ore decisive per il futuro della panchina del Bologna. Dopo il pesante ko interno di ieri contro il Frosinone, il destino di Filippo Inzaghi sembra segnato. "Abbiamo fatto pietà", l'epitaffio pronunciato ieri dal patron Joey Saputo.



MIHAJLOVIC IN POLE - Il club rossoblù già dai giorni precedenti al match di ieri aveva bloccato Sinisa Mihajlovic, offrendogli sei mesi di contratto più due ulteriori anni in caso di salvezza, come da richiesta dell'allenatore serbo per accettare il ritorno a Bologna. Contatti positivi si sono registrati anche nelle ultime ore, oggi può essere la giornata giusta: ci sarà un incontro tra il club e l'entoutrage dell'allenatore, si cerca l'intesa definitiva tra le parti.



ALTERNATIVA DE BIASI - Se non si dovesse trovare l’accordo economico tra il Bologna e Mihajlovic, potrebbe essere percorsa la pista che porta a Gianni De Biasi, l'ex ct dell'Albania attualmente impegnato come opinionista per la Rai, sondato dal club prima delle feste.