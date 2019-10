Riccardo Orsolini, esterno offensivo del Bologna, parla in conferenza stampa in vista della sfida contro il Cagliari: "Ho apprezzato molto lo sforzo fatto dalla società per acquistarmi e cerco di ripagare la fiducia sul campo, a volte ho voluto strafare ma non per egoismo ma perché voglio dare il mio contributo. Obiettivo doppia cifra? Sicuramente è un di più perché i gol arrivano con le prestazioni. Quest'anno cercherò di ripetermi. Non è un'ossessione ma mi farebbe piacere".