ha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport: "Non sappiamo cosa ci sia successo in questo finale di campionato. Tutti siamo delusi, ma non dobbiamo pensare che tutto sia andato per aria. Il Bologna c'è e ci sarà, comunque"."Sono sorpreso di essere arrivato così cotto e scarico. Davvero sono contento che stia finendo, la stanchezza mentale è grande. Devo spegnere e riaccendere. Devo trascorrere alcuni giorni in tranquillità con la mia famiglia. Non eravamo fenomeni prima, non siamo scarsi adesso... Non è che durante questi periodo è arrivato qualcuno e ci ha rubato il talento"."Devo pensare agli Europei... senza pensarci. È un obiettivo personale importante, devo lavorare e arrivare in forma con gradualità e mantenerla. Così posso presentarmi alla sfida per la convocazione. Ho sentito il ctdurante il lockdown, in video conferenza, insieme ad altri. Dal vivo l'ho incrociato, ma a distanza, il giorno che abbiamo ricominciato, era a vederci giocare contro la Juventus. Ma non ho fatto in tempo a salutarlo. Era lontano"."Conparliamo spesso e proprio perché c'è grande franchezza fra di noi non mi è piaciuto che lui abbia detto certe cose in conferenza stampa su di me, quando ha dichiarato che anche io dovevo svegliarmi. Io non ho gradito e in grande onestà non gliel’ho nascosto, avrebbe fatto meglio a chiudermi in una stanza e dirmi le cose a quattro occhi. E visto che il rapporto è sincero lui mi ha dato una spiegazione chiara, mi ha detto che lo ha fatto per darmi una scossa: è stata una sua strategia"."Nella prossima stagione vediamo quali saranno gli obiettivi e i piani della società: non so cosa accadrà esattamente, non so se ci saranno acquisti, arrivi o partenze. E chi sarà coinvolto. So però una cosa. Io sono ambizioso. E qui siamo ambiziosi. Mi piace giocare in una squadra che lotti per traguardi veri. Non vorrei più campionati anonimi: basta. E tutti ci impegneremo per andare in questa direzione".