Riccardo, ala del, ha parlato in termini entusiastici del lavoro del tecnico Vincenzoin questa stagione:"Io ho questa convinzione: il mister è riuscito a limare alcuni suoi difetti che si portava da Firenze, a livello tattico e anche a livello gestionale. Ha fatto lui uno step in più. E noi, con le nostre qualità, con la nostra unione, siamo riusciti a fonderci con lui: è venuto fuori un mix perfetto. Ci ha portato delle cose che non avevamo, alcune caratteristiche tattiche: la verticalizzazione, difendere venti-trenta metri più avanti, l’esaltazione degli esterni d’attacco. Prendete, l’anno scorso ne aveva fatto uno.(ride, ndr). Faccio fatica a vedere uno di noi che non sia cresciuto".

Il Bologna attualmente occupa il quarto posto in classifica con 53 punti, uno in più della Juventus sorpassata prima della sosta. 49 i goal fatti, 34 quelli subiti. Poi prosegue:"Secondo me,. Punto.Gliel’ho detto subito: mister, sei stato coraggiosissimo a venire qua. Chi ci sarebbe venuto? Poteva fare solo peggio. E invece ha stupito tutti. Io sono contentissimo, più per lui che per me".