In un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport, l'attaccante del Bologna Riccardo Orsolini ha parlato così delle voci di mercato estive e della nazionale. Di seguito le parole:



SUL BOLOGNA - "La società sapeva che io volevo rimanere qua, cosa che invece non valeva per Nico Dominguez, il quale voleva fortemente la Premier, voleva farsi vedere in un campionato importante per poter riconquistare la maglia dell’Argentia".



SULLA NAZIONALE - " L’Italia? L’ho sempre detto: la mia strada in azzurro passa da quello che faccio con il club. Se faccio schifo qui, non mi chiamano. Funziona così. Tornare in Nazionale dopo più di due anni è stato emozionante, quasi più della prima volta. Spalletti è un professore, sta lì, parla a tutti. Ho capito perché il Napoli ha vinto lo scudetto. Per me è un fenomeno. Sicuramente c’è concorrenza, ma non devo assolutamente temerla. Anzi, quella fa sempre bene. Per la qualificazione non rischiamo niente, bastano quattro punti. Sarebbe stato meglio vincere a Wembley. Ma io penso, e spero, che riusciremo a qualificarci".