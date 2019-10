Riccardo Orsolini, attaccante del Bologna, parla a DAZN: "Mihajlovic? Il mister è uno che si fa sentire anche se non è presente fisicamente, con le video-chiamate ci fa degli shampoo parecchio grandi. Lui è sempre con noi. Segue gli allenamenti in diretta, ci sono delle telecamere apposta. Lui così ci può correggere in ogni momento. Anche se non c'è fisicamente, c'è virtualmente in ogni momento".