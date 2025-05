Bologna, Orsolini: "Questa Coppa Italia è anche un po' di Mihajlovic"

Riccardo, ala delvincitore della Coppa Italia, ha parlato a Mediaset dopo il fischio finale della gara decisiva contro il Milan:"Devo ancora metabolizzare, è una vittoria voluta tanto, aspettata, sudata, un'emozione che non si prova spesso. Per una piazza come Bologna ha sofferto e saputo resistere non c'è niente di più bello. Incredibile l'esperienza, il seguito, l'emozione della vita dei nostri figli, il lontano trasferimento della popolazione dal Dall'Ara all'Olimpico, credo l'emozione del triplice fischio sia valsa tutti i chilometri".

"È la vittoria di chi ci ha sempre creduto, di chi ha sofferto e mandato giù negli anni scorsi. Di chi è passato, di chi è rimasto e di chi purtroppo non c’è più. Penso a Sinisa (Mihajlovic, ndr) questa Coppa è anche sua".