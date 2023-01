Sul campo del Dall'Ara il Bologna passa in vantaggio sull'Atalanta con il gol di Orsolini. Il giocatore, dopo la rete del vantaggio, ha esultato con le braccia al cielo, dedicando il gol a Sinisa Mihajlovic, che per lui ha rappresentato molto, sia in termini calcistici che in termini umani. Ed infatti l'attaccante del Bologna anche nel prepartita si era commosso in occasione del minuto di silenzio, tanto che i compagni si erano avvicinati a lui per consolarlo.