Bologna, Orsolini: "Un finale folle, inseguiamo un sogno che ci ossessiona"

55 minuti fa

1

Riccardo Orsolini, autore del goal della vittoria del Bologna contro l'Inter, parla dopo il match ai microfoni di DAZN: "Un finale folle, inseguiamo un sogno che ci ossessiona in questo finale di stagione. Vogliamo ottenere sempre il massimo, anche in occaisone di queste gare complicate. Come nasce il gol? Ero in posizione leggermente arretrata, quindi mi sono coordinato. Ci provo spesso, nove volte su dieci non la prendo. Sono contento per l'importanza del gol e dei tre punti. Spero di aver fatto un regalo alla piazza"



Italiano ti ha schierato solo nel secondo tempo.

"So che il mister ogni tanto qualcosa cucina, oggi ha cucinato bene, poi l'hanno cacciato malamente. Se succede sempre questo, va bene. Se crediamo nella Champions? I tifosi credono nella Champions, noi dobbiamo solo lavorare"