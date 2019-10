L'attaccante del Bologna Riccardo Orsolini è stato premiato ad Amatrice nell'ambito del premio "Manlio Scopigno e Felice Pulici" e ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti; "Sto facendo un percorso che spero che porti lontano, Bologna è una società sana, perfetta per crescere. Mihajlovic? Per noi non è sicuramente una situazione facile, dato che il mister non può essere presente durante gli allenamenti. Abbiamo installato delle telecamere che permettono di vedere le sedute di allenamento dalla sua camera d'ospedale, noi ci parliamo solo una o due volte in videochiamata durante la settimana. Sappiamo quanta forza ci trasmette, penso che come squadra possiamo trarne vantaggio. Il mio sogno? Fare il meglio possibile e poi magari ritagliarmi spazio in una grande squadra"