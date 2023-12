A Radio Rai, l'ex portiere del Bologna Gianluca Pagliuca ha parlato del renfimento dei rossoblù:



"Il Bologna sta facendo un campionato straordinario, ha un gruppo fantastico, con l'allenatore che sta facendo la differenza. Il quarto posto è un sogno, non so se riusciranno a mantenerlo fino alla fine, sarà difficilissimo ma mi dà molto orgoglio da bolognese. Thiago Motta? È talmente giovane che può rimanere ancora qualche anno, almeno me lo auguro. Speriamo rimanga qua".