Tra i protagonisti della rincorsa del Bologna di Sinisa Mihajlovic c'è stato sicuramente Rodrigo Palacio. Intervistato da Sky Sport dopo la vittoria sul Napoli, il Trenza ha dichiarato: "Siamo felici, abbiamo giocato un buon calcio. Il mio futuro? Non so se resto, la società ha detto che ci dobbiamo incontrare e valuterò quello che mi proporranno. Mi manca il gol? Per me l'importante è la squadra, se la squadra vince io sono contento. Mihajlovic? Non so se resta, non so cos'ha deciso. Anche lui parlerà con la società".