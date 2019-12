Rodrigo Palacio, attaccante del Bologna, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita vinta 2-1 contro l'Atalanta: "Sto bene, mi alleno molto per stare così. Sono contento per la vittoria, abbiamo vinto contro una squadra che gioca bene e ti mette in difficoltà".



SULL'APPROCCIO - "Dovevamo partire così sennò non vinci. Dovevamo entrare così in campo ed attaccare dal primo minuto".



CAMBIATO QUALCOSA? - "Sto avendo un po' più di fortuna, ma l'importante è la vittoria di squadra".



FINO A QUANDO GIOCHERO'? - "Vediamo quando finirà la stagione. Se starò bene continuerò".