Nella lunga intervista rilasciata oggi alla Gazzetta dello Sport, il ds del Bologna Giovanni Sartori ha fatto il punto su alcune trattative: "Vogliamo tenere Theate. Sappiamo che può valere molto di più di quanto non abbia già mostrato. Orsolini oggi dico che resta. Hickey e Svanberg mi sembrano candidati forti ad uscire. Poi tratteremo i rinnovi: i contratti che scadono nel 2024 sono tanti e non vogliamo trovarci come con Svanberg. Europa? Non va nominata, poi strada facendo vedi come va e ti regoli".