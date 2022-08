La Roma si prepara a far spazio ad Andrea Belotti, con la cessione di Eldor Shomurodov. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in pole position sul giocatore c'è il Bologna, che ha proposto un prestito con diritto di riscatto a 9 milioni. Per la Roma, la richiesta resta obbligo di riscatto a 10 milioni, ma restano margini di trattativa per chiudere l'operazione.