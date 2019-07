Prosegue la terapia di Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna malato di leucemia. Il serbo, nella giornata di giovedì, ha iniziato la chemioterapia, ma resta quotidianamente in contatto con il ritiro rossoblù. Nella giornata di oggi, un gruppo di almeno cento tifosi si è recato al Santuario della Madonna di San Luca, a sud di Bologna, per un pellegrinaggio dedicato a Miha.



IL MESSAGGIO - Alle 11, i tifosi hanno raggiunto il Santuario, celebrando la Messa e dedicando ai malati una parte della preghiera dei fedeli: "Per la guarigione di tutte le persone malate nello spirito e nel corpo, e in particolare per il mister Sinisa; fa, O Padre, che con fiducia, speranza e coraggio accettino la Tua Volontà che premia sempre, qui ora e in eterno. Noi ti preghiamo". Presente, sul percorso, anche Arianna Rapaccioni, moglie dell'allenatore, che ha aggiunto: "Grazie da parte mia, di Sinisa e della squadra per la solidarietà di tutti i bolognesi".