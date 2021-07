Non solo Bonifazi. Dopo aver chiuso per l'arrivo del classe '96 dalla Spal - firme in arrivo - il Bologna continua a lavorare per rinforzare la difesa. Il giocatore che vorrebbe Sinisa Mihajlovic è Lyanco del Torino, già cercato anche in passato, ma i rossoblù stanno lavorando anche su un'altra pista.



POFILO E CONCORRENZA - Si tratta di Luan Patrick, difensore centrale classe 2002 dell'Atletico Paranaense valutato circa 7 milioni di euro e protagonista dell'ultimo Mondiale Under 17 vinto dal Brasile. La valutazione è di 7 milioni di euro, e sul giocatore ci sono anche Atalanta e Fiorentina. Il Bologna lavora per sistemare la difesa, Bonifazi potrebbe non essere l'unico acquisto lì dietro.