Il Bologna per rinforzare la mediana in estate continua a seguire Youssef Maleh del Venezia. Il classe '98, cresciuto nel Cesena, secondo quanto riportato dal Corriere del Veneto piace molto anche all'Hellas Verona che lo avrebbe messo nel mirino per sostituire Amrabat destinato a trasferirsi al Napoli in estate. Si prospetta così una sfida fra i due club, con la possibilità che altri si provino a inserire qualora Maleh dovesse continuare a far vedere buone cose in Serie B.

