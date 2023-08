Il difensore del Bologna, Stefan Posch, ha parlato nel prepartita della sfida contro la Juventus ai microfoni di Dazn.



MIGLIORARE - "Dobbiamo migliorare in alcuni dettagli. Contro il Milan abbiamo fatto un buon lavoro, ma ci sono stati alcuni momenti che hanno cambiato la gara. Dobbiamo fare meglio in fase di possesso ed essere bravi a sfruttare ogni occasione che creiamo per fare gol. Oggi dobbiamo fare un salto di qualità".