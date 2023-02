Il difensore austriaco del Bologna, Stefan Posch ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Sono disposto a fare qualsiasi ruolo per la mia squadra. Da piccolo segnavo molto, gli idoli erano Eto'o e Henry. Il gol più bello? Lo segnai su punizione nell'Admira Wacker".



VICINO AI GUNNERS - "Quando avevo 16 anni e andai a Londra quattro volte: era già stata scelta la famiglia presso la quale sarei andato a vivere. Eravamo io, un portiere e Bellerin. L'Arsenal mi disse: 'Ora vai in Germania, fai i bagagli e torna subito da noi'. Poi, niente accordo fra i club…".



FANTACALCIO - "L'ho scoperto qui in Italia. Su Instagram il mio profilo si è riempito di messaggi di complimenti, di ragazzi che hanno vinto delle partite grazie ai miei gol. Anche in Germania c'è, si chiama in modo differente: bello far vincere chi mi ha scelto. Mi sceglierei, so che il difensore da gol porta punti in più".



ARNAUTOVIC - "E' un maestro nel fare gol. Marko mi consigliò di venire a Bologna. Aveva ragione. Bravissimo ragazzo che mi ha aiutato molto, è aggregante, parla molto. Più di Orsolini... Ero un bravo sciatore e in Germania ho giocato spesso a padel, è divertente. Il mio sogno? Rigiocare la Champions, sarebbe fantastico".