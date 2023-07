Il Bologna rimane in pressing su Federico Bernardeschi, con la volontà di riportarlo in Italia dopo la parentesi insoddisfacente a Toronto. Nella giornata di ieri si è infatti espresso l'ad del Bologna, Claudio Fenucci, a margine del ritiro rossoblù, che ha confermato l'interesse per il giocatore: "É un giocatore che ci piacerebbe ma non c'è una trattativa vera e propria. Prima vanno risolte le questioni tra lui e il Toronto"