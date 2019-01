Bologna in campo in vista del match contro la Juve in programma sabato al Dall’Ara. Nel pomeriggio, davanti a un buon pubblico, Inzaghi ha guidato i suoi in una seduta atletica. Regolarmente in gruppo i nuovi arrivati Sansone e Soriano. Assenti, fatta eccezione per Donsah e Danilo, i giocatori non europei che si riaggregheranno domani.