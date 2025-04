Bologna, prolungamento del contratto per Skorupski

Getty Images

Il giorno dopo il pareggio interno per 1-1 contro il Napoli di Antonio Conte, in casa Bologna è arrivato un'importante rinnovo:, uscito anzitempo nel posticipo contro i partenopei e sostituito da Federico Ravaglia.- "Il Bologna FC 1909 comunica di avere esercitato il diritto di opzione per il prolungamento del contratto relativo alle prestazioni sportive del portiere Lukasz Skorupski fino al 30 giugno 2026" ha comunicato il sodalizio emiliano- L'estremo difensore polacco è arrivato in Emilia nel 2018 e con il club rossoblù conta ormai più di 230 presenze: quella bolognese non è stata però l'unica esperienza 'italiana' del classe '91, che prima era passato anche dall'Empoli e dalla Roma (squadra con la quale ha esordito in Serie A).