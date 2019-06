Il Bologna, stando a quanto riportato da Il Resto del Carlino, ha tutte le intenzioni di non ripetere gli errori commessi la passata stagione, a partire dal mercato. Se Mihajlovic, infatti, è ad un passo dall'accettare la proposta del club è anche meirito del grande mercato che i rossoblù gli hanno promesso; gli obiettivi di primo livello, in questo senso, sono diversi: da Imbula dello Stoke City, che potrebbe andare a rinforzare la linea mediana, a Defrel, Inglese e Zaza attaccanti di Sampdoria, Parma e Torino che nei piani del club emiliano possono essere gli uomini giusti per ridare verve al reparto avanzato che in questa stagione ha deluso in tutti i suoi uomini.