Il Bologna vuole regalare un attaccante centrale a Thiago Motta in vista del mercato di gennaio. Secondo la Gazzetta dello Sport il sogno è oggi rappresentato da Sardar Azmoun, criticato proprio ieri da Mourinho e il cui futuro alla Roma è tutto da discutere. La punta iraniana è infatti in prestito con diritto di riscatto a 12,5 milioni di euro in giallorosso, ma lo scarso impiego sta convincendo il Bayer Leverkusen ad ipotizzare un cambio di piazza per valorizzarlo di più ed eventualmente incassare.