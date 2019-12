La storia di Sinisa Mihajlovic (foto Ansa) e il suo messaggio di battaglia contro la malattia che lo ha colpito nei mesi scorsi ha toccato il cuore di molti. Anche dei componenti della lista civica 'Insieme Bologna', che propone la cittadinanza onoraria per l'allenatore della formazione rossoblù. Se ne è discusso nel Consiglio Comunale di ieri e l'approvazione potrebbe arrivare in occasione della prossima assemblea di lunedì 9 dicembre.



Anche il primo cittadino di Bologna Virgilio Merola ha già espresso il proprio gradimento: "Mihajlovic ha scelto la nostra città come luogo di lavoro, per lui sono stati fatti anche due pellegrinaggi, segno della vicinanza della città. Chiediamo quindi a questo Consiglio e alla Giunta di conferire la cittadinanza a Sinisa Mihajlovic e accoglierlo come figlio".