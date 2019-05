Il futuro di Riccardo Orsolini, reduce da un finale di stagione da sogno con la maglia del Bologna, è ancora tutto da definire. La Juventus attende il riscatto del suo cartellino, per una cifra intorno ai 15 milioni di euro, ma il club felsineo sta provando a convincere i bianconeri a inserire una contropartita nell'affare, per abbassare la richiesta economica. Si tratta di Michael Kingsley, centrocampista classe '99 che, in prestito al Perugia in Serie B, ha collezionato un gol e 3 assist in 25 presenze stagionali tra tutte le competizioni.