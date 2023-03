Ennesimo stop per Marko Arnautovic in casa Bologna. Ancora una volta, lo il periodo di guarigione non sarà lunghissimo, ma nemmeno corto. Confermate le indicazioni dei giorni scorsi, dopo l'infortunio patito a pochi minuti dall'ingresso in campo contro la Salernitana: alla ripresa non ci sarà sicuramente dopo gli esami svolti oggi al rientro in città. Salterà Udinese (2 aprile) e salvo sorprese Atalanta (8 aprile), proverà a tornare il 15 col Milan.



Ecco il comunicato ufficiale del club sull’infortunio di Arnautovic: “Rientrato a Bologna dalla Nazionale, oggi Marko Arnautovic è stato sottoposto ad esami che hanno evidenziato una lesione muscolare dell’estensore breve delle dita del piede destro. I tempi di recupero sono di 2-3 settimane“,