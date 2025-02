Simone Gervasio

Bologna, quando torna Ferguson: cosa fare al Fantacalcio

24 minuti fa



Svincolare o trattenere? E’ il dubbio di numerosi fantallenatori che (nel caso in cui non l’abbiano già fatta) saranno alle prese con l’asta di riparazione. Un momento di assoluta particolarità a cui dare la dovuta attenzione per terminare la propria stagione fantacalcistica nel migliore dei modi.



Grande concentrazione per effettuare delle scelte importanti, specialmente provando a capire se gli attuali giocatori infortunati siano da svincolare o meno.



In casa Bologna, bisogna valutare la situazione fisica riguardante Ferguson. Il centrocampista scozzese si è fermato lo scorso 29 gennaio, nella sfida di Champions League contro lo Sporting Lisbona, e ha subito una lesione di basso grado ai flessori della coscia destra e sarà recuperabile dalla metà del corrente mese. Tornato nelle rotazioni di Italiano, il consiglio è di aspettare il giocatore e di non svincolarlo durante l’asta di riparazione.