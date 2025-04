Bologna, quanti infortunati verso l'Inter: chi recupera e chi no. E le due maxi-incognite Castro e Odgaard

: dopo il k.o. sul campo dell’, il tecnico rossoblù sta preparando la gara di Pasqua al Dall’Ara contro la capolista- terza partita di un trittico durissimo dopoe la trasferta di- con gli occhi più sull’infermeria che in campo. Nel momento topico della stagione, infatti, il Bologna hae con altri è entrato in modalità gestione: i titolarissiminon sono al meglio e anche suvanno fatte riflessioni di giorno in giorno.Alla lista degli indisponibili per la sfida contro la capolista si è aggiunto Nicolò, infortunatosi a Bergamo nel secondo tempo: l’ex Lazio ha subito unadella spalla sinistra, il Bologna parla di “condizioni valutate giorno dopo giorno”, mae proverà a recuperare per Udinese-Bologna della 34° giornata. Oltre a lui,: entrambi dovrebbero tornare a disposizione per la gara di Udine, considerando che nel ritorno di Coppa Italia contro l’Empoli gli acciaccati non verranno rischiati.: il terzino dopo la distorsione alla caviglia di inizio mese ad Empoli si sta ancora allenando a parte, vorrebbe esserci contro l’Inter ma i tempi sono davvero stretti e, al momento, è più no che sì.

C’è poi un altro grande tema messo sul piatto da Italiano dopo il k.o. di Bergamo:. E, come loro, anche. Per quest’ultimo c’è una cicatrice di un vecchio infortunio che dà un po’ fastidio, ma almeno a Bergamo è entrato:: si è visto per 15 minuti contro il Napoli, poi ancora dolore al piede destro infortunato per una tacchettata con la nazionale argentina e niente Atalanta, neanche il riscaldamento a bordo campo., specie contro gente come Hien e Djimsiti.Anche questa settimana l’ha cominciata allenandosi a parte per un: entrambi contro l’Inter dovrebbero essere convocati così come a Bergamo, ma con quale autonomia - in una continua bilancia tra rischi e benefici - è tutto da chiarire.