Bologna, quanti punti mancano alla Champions League? Basta un risultato...

58 minuti fa



Corsaro a Napoli, il Bologna è con quasi entrambi i piedi in Champions League. I rossoblù di Thiago Motta sono la sorpresa di questa stagione e torneranno in Europa dopo un campionato inaspettato. Sorpassata la Juve - che ha una gara in meno - attualmente il Bologna è certo di giocare la Champions qualora riuscisse ad ottenere due punti nelle ultime due giornate (affronterà Juventus e Genoa).



Ma la festa potrebbe partire anche prima, già domani. Domenica 12 maggio infatti va in scena lo scontro diretto tra Atalanta e Roma: se i giallorossi non dovessero vincere, allora il Bologna sarebbe matematicamente in Champions League.