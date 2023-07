La pista che riporterebbe Federico Bernardeschi in Italia resta aperta. È il Bologna la squadra che flirta con l'ex Juventus, che quest'estate potrebbe lasciare Toronto dopo due anni in MLS, ma il club di Saputo deve fare i conti con la difficoltà dell'operazione, soprattutto per le cifre. Bernardeschi dovrebbe fare un concreto passo verso il Bologna per tornare in Italia, tagliandosi lo stipendio per più del 50%, visto il suo ingaggio da cinque milioni che percepisce in Canada. Il Bologna non può spingersi oltre due milioni, con il Toronto aperto a dare una mano al club italiano e aggiungere di tasca propria un altro milione. Lo riporta Il Corriere di Bologna.