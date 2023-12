Joshua Zirkzee, centravanti del Bologna, è sul taccuino di mezza Europa, e ovviamente anche su quello del Milan. Piccola curiosità che riguarda l'olandese, arrivato in rossoblu alla fine di agosto 2022. A caldeggiare in modo importante il suo acquisto è stato Dario Rossi, ex scout del Milan (in rossonero dal 2019 al 2022) passato al Bologna come Chief Scout proprio durante l'estate 2022.