Ripresa degli allenamenti in casa Bologna verso il match col Parma. Questo il report ufficiale diramato dal club: "La squadra è tornata al lavoro all’inizio delle due settimane che condurranno a Parma, in un pomeriggio di pioggia. Senza i Nazionali il gruppo rossoblù ha svolto una serie di esercitazioni tecniche e una partitella a metà campo. Federico Santander si è allenato con i compagni, Takehiro Tomiyasu in parte con il gruppo. Terapie per Roberto Soriano e Mitchell Dijks, programma personalizzato per Mattia Destro".