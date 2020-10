Questo il report ufficiale del Bologna dopo la seduta odierna in vista del Sassuolo: "Allenamento pomeridiano per i ragazzi di Mihajlovic a 2 giorni dal Sassuolo: seduta tecnico-tattica con esercitazioni sulle conclusioni. Tomiyasu, Orsolini e Dominguez in gruppo, defaticante per Baldursson, Skorupski e Svanberg. Terapie per Andrea Poli, Gary Medel e Mitchell Dijks, a riposo Andreas Skov Olsen".