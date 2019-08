Erick Pulgar si è aggregato ieri al ritiro austriaco di Neustift. Il centrocampista cileno del Bologna, che ha un'abbordabile clausola rescissoria da 12 milioni e ha segnato 6 reti nelle ultime 12 partite dello scorso campionato, è sceso in campo per salutare i compagni e svolgere un lavoro differenziato. In questi giorni si reinserirà gradualmente al gruppo e avrà modo di parlare con il ds Bigon.



L'ottimismo del club sulla sua permanenza, alla luce anche del fatto che nonostante diversi interessamenti (Siviglia, West Ham, Fiorentina, Milan) non siano mai arrivate delle offerte concrete, non è stato scalfito dalle sue dichiarazioni in Cile circa la volontà di fare un salto di qualità altrove. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, già da fine campionato si lavora ad un adeguamento del contratto – rinnovato solo lo scorso inverno - e della clausola.



In entrata radar accesi a centrocampo su Hendrix del PSV (piace anche Dominguez del Velez). Si cerca anche un vice Dijks. In uscita c’è Donsah, sempre più vicino ai turchi del Gaziantep, mentre Nagy ha offerte in Bundesliga. ​L’Entella cerca un rinforzo sulla trequarti: si torna alla carica per Falletti (Bologna).