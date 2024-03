Bologna: risolto il dubbio Ferguson per l'Inter, la scelta di Motta

Pericolo scampato per il Bologna e per Thiago Motta. Sono state positive infatti le risposte arrivate dall’allenamento di rifinitura mattutino circa le condizioni fisiche di Lewis Ferguson. Il centrocampista scozzese non si era allenato col resto della squadra nella giornata di ieri, ma nelle ultime ore è tornato a lavorare regolarmente coi suoi compagni ed il suo nome figura nell’elenco dei convocati per la partita di domani contro l’Inter (ore 18).



LE SCELTE - Questo è l’elenco completo dei calciatori inseriti nella lista del Bologna da Thiago Motta:



Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Beukema, Calafiori, Corazza, De Silvestri, Ilic, Kristiansen, Lucumi, Lykogiannis, Posch.

Centrocampisti: Aebischer, El Azzouzi, Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Urbanski.

Attaccanti: Castro, Ndoye, Odgaard, Orsolini, Saelemaekers, Zirkzee.



I DUBBI DI MOTTA - Nel caso in cui Ferguson venisse confermato dal primo minuto, il classe 2002 andrebbe a piazzarsi a centrocampo al fianco di Freuler e Fabbian, favoriti per avere ancora una maglia da titolari. In panchina scalpitano la sorpresa Urbanski, molto coinvolto nelle ultime settimane dal tecnico italo-brasiliano, ma Moro ed Aebischer, le prime opzioni qualora Motta decidesse di preservare un Ferguson non al 100% delle sue condizioni fisiche.