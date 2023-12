Bologna e Roma scendono in campo per la sfida delle 18, con in palio il quarto posto davanti al Napoli. Queste le scelte ufficiali di Thiago Motta e Mourinho:



BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Moro; Ndoye, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. Allenatore: Thiago Motta.



ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, LIorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; El Shaarawy, Belotti. Allenatore: José Mourinho.