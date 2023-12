A un anno e un giorno dalla morte per malattia di Sinisa Mihajlovic, i tifosi del Bologna presenti al Dall'Ara in occasione della gara di campionato contro la Roma hanno tributato all'ex allenatore rossoblù cori e striscioni, uno dei quali enorme in curva: "Il ricordo è un modo d'incontrarsi. Il tuo sarà indelebile. Ciao Sinisa". La famiglia del serbo è presente a bordo campo, invitata dallo stesso presidente Joey Saputo, sul maxischermo immagini della vita calcistica di Miha.



Nella gallery le migliori immagini prima del calcio d'inizio di Bologna-Roma. .