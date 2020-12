La Roma vuole tornare alla vittoria in campionato e sfida il Bologna. Fonseca recupera sia Veretout che Pellegrini, parte in panchina Smalling. Cristante arretra in difesa, gioca Villar a centrocampo. In porta tocca a Pau Lopez, mentre nel Bologna c’è il giovane Ravaglia. Fuori Hickey, spazio a Vignato e Poli. Di seguito, le formazioni ufficiali.



BOLOGNA – Ravaglia; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Mbaye; Svanberg, Poli; Vignato, Soriano, Barrow; Palacio.



ROMA – Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.