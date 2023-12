Bologna-Roma (domenica 17 dicembre con calcio d'inizio alle ore 18.00 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la sedicesima giornata di campionato in Serie A, la quartultima nel girone d'andata. Entrambe le squadre si presentano a questa sfida con 25 punti in classifica, in piena corsa per la qualificazione alla prossima Champions League.



LE ULTIME - Thiago Motta non può contare sugli infortunati De Silvestri, Soumaoro, Karlsson e Orsolini.

Dall'altra parte Mourinho (allenatore di Thiago Motta ai tempi del Triplete vinto insieme con l'Inter) deve fare a meno degli squalificati Lukaku e Zalewski oltre agli infortunati Abraham, Aouar, Azmoun, Dybala, Smalling e Spinazzola.



PROBABILI FORMAZIONI



BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Calafiori; Ferguson, Freuler, Aebischer; Saelemaekers, Zirkzee, Ndoye. All. Thiago Motta.



ROMA (3-5-1-1): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Renato Sanches, El Shaaarawy; Pellegrini; Belotti. All. Mourinho.